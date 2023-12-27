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زوجة داني ألفيس تخاطبه في عيد الميلاد .. فماذا كتبت؟

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زوجة داني ألفيس تخاطبه في عيد الميلاد .. فماذا كتبت؟
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كرة القدم

2023-12-27 | 01:10
زوجة داني ألفيس تخاطبه في عيد الميلاد .. فماذا كتبت؟

داني ألفيس قابع في سجن بريانس 2 بتهمة الاغتصاب

في أجواء عيد الميلاد، تسود الإيجابية عادة بين الناس، وقد يتجاهل البعض عداوات واشكاليات، ويتبادلون الابتسامات والفرح.
هذا الامر، كان الفيصل في العلاقة بين جوانا سانز وزوجها البرازيلي داني ألفيس، القابع في سجن بريانس 2 بتهمة الاغتصاب.
فبعد أن قررت سانز فسخ علاقتها بزوجها في وقت سابق، عادت وتراجعت، وهي التي فُجعت بموت والدتها أيضاً، فوجهت اليه رسالة لمناسبة الميلاد جاء فيها:
"أعتقد أن حب الماضي غير موجود، لأننا فضلنا الحب الزائف، أن تكون مع الكثير من الناس لأن هذه هي الطريقة الوحيدة لعيش الحياة، لا تقاتل من أجل أي شخص لأن هناك 100 شخص آخر".
وأضافت "لدينا التزام بالعمل، تجاه الأصدقاء، ولكن ليس تجاه الأشخاص الذين نحبهم بسبب ذلك، لأن هناك دائما خيارات أخرى، دون أن نُدرك ذلك، ففي كل مرة، نشعر بأننا أقل خصوصية، لأنك تنتقل من قصة إلى قصة وكلها بنفس النهاية". 
وتابعت "لذا، إذا كنت تعتقد أنك قابلت شخصا في حياتك، فلا تمارس الجنس معه، لأنه بغض النظر عن عدد القصص التي تعيشها، فإن القصة التي عليك أن تقاتل من أجلها هي التي تحرك مشاعرك، وإذا كنت قد قابلت هذا الشخص من قبل، فانتقل إلى الموت، لأن هذه هي الطريقة التي تريدها، ولأن هذا ما تستحق الحياة العيش من أجله، ولأنك تعلم أن هذا ما سأفعله".
لن يكون ذلك كله سلباً أو ايجاباً حتى بداية شباط - فبراير المقبل، عندما تعقد المحاكمة النهائية لداني ألفيس وستعرف عقوبته، التي يمكن أن تتراوح من 8 إلى 10 سنوات في السجن.
 
 
زوجة داني ألفيس تخاطبه في عيد الميلاد .. فماذا كتبت؟

رياضة

كرة القدم

جوانا سانز

داني ألفيس

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