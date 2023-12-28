فيديو - مواقف مذهلة للنجم المصري سام مرسي دعماً لفلسطين

سلسلة مواقف قوية للنجم المصري دعم فيها القضية الفلطسينية

بالأمس، قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إيقاف النجم المصري سام مرسي ، قائد فريق إيبسويتش تاون، لمباراة واحدة بسبب تصريحاته الداعمة لفلسطين، بعد تعادل فريقه (1-1) مع ليستر سيتي، أول أمس الثلاثاء، في قمة الجولة 24 من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب".

وجاء قرار الاتحاد الانجليزي بعد سلسلة مواقف قوية للنجم المصري دعم فيها القضية الفلطسينية، منذ بداية حرب الكيان الصهيوني على قطاع غزّة في السابع من تشرين الاول - أكتوبر الفائت.

ففي اليوم التالي للحرب، بدأ مرسي حملته، بإعادة نشر تغريدة له عن زينشينكو، لاعب أرسنال، جاء فيها "زينشينكو قضى سنتين يبكي بسبب الاحتلال غير الشرعي، وقتل الأوكرانيين من قبل الروس، ثم عاد ليدعم إسرائيل في احتلال الأراضي الفلسطينية، وقتل النساء والأطفال ... منافق غبي".

وبعد يوم واحد، أي في التاسع من تشرين الاول - أكتوبر، كتب مرسي عبر منصة إكس "لا تصمت أبداً .. الحرية لفلسطين"، ثم نشر فيديو لطفل فلسطيني رضيع استشهد في القصف وكتب "هذه حقيقة ما يحدث في غزة ... أدعو لأن ينتهي كل ذلك".

أيضاً، كتب سام مرسي، البالغ 32 عاماً، عبر حسابه الشخصي "كيف لا يوقف زعماء العالم هذا؟ الفلسطينيون يُذبحون والعالم يتفرج ,, كل أرواح الأبرياء مهمة .. متى يتوقف هذا؟".

وقال مرسي بعد نهاية مباراة إيبسويتش تاون وليستر سيتي "نحن محظوظون لوجودنا هنا أمام 30 ألف مشجع، بينما تستمر المأساة في فلسطين، نحن المحظوظون، لأنه بإمكاننا لعب كرة القدم من أجل لقمة العيش والاستمتاع بذلك".

واتهم الاتحاد الإنجليزي مرسي، الذي خاض 23 مباراة بقميص ابسويتش تاون هذا الموسم، وأحرز 3 أهداف، وقدم تمريرتين حاسمتين بانتهاك قواعده ولوائحه، والتهجم أيضاً على حكم المباراة بتصريحات غير مناسبة.