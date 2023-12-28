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ثلاثة لاعبين يريد ميكيل أرتيتا ضمهم الى أرسنال

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ثلاثة لاعبين يريد ميكيل أرتيتا ضمهم الى أرسنال
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كرة القدم

2023-12-27 | 23:07
ثلاثة لاعبين يريد ميكيل أرتيتا ضمهم الى أرسنال

تحديد أهداف الانتقالات الثلاثة لأرسنال مع اقتراب سوق الانتقالات الشتويّة

تحدّثت تقارير عن أنّه تم تحديد أهداف الانتقالات الثلاثة لأرسنال مع اقتراب سوق الانتقالات الشتويّة، بعد أن حقق رجال المدرب ميكيل أرتيتا بداية واعدة هذا الموسم.
ويحتل "المدفعجية" حالياً المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، ويمكن لأرسنال استعادة الصدارة بالفوز على وست هام يونايتد الليلة، كونهم لعبوا مباراة واحدة أقل من ليفربول، المتصدر الحالي للدوري. 
وقبل فترة الانتقالات الشتويّة، أفادت التقارير أن أرسنال قد يتطلع إلى القيام بعدّة صفقات، حيث يأمل في إضافة المزيد من الجودة إلى فريقه لمواصلة سعيه للحصول على لقب الدوري.
ويطمح أرسنال إلى التعاقد مع مدافع كأولوية، ويُزعم أن "المدفعجية" مهتمون بمدافع أياكس البالغ من العمر 17 عاماً جوريل هاتو، بعد سلسلة من العروض الرائعة التي قدّمها، وبراعة هاتو تسمح له باللعب كقلب دفاع أيسر أو كظهير أيسر، ما يعني أنه يمكن أن يكون احتياطياً مثالياً لجورين تيمبر المصاب.
أمّا في خط الوسط، فيعتقد أن نادي شمال لندن لديه اهتمام بنجم ريال سوسيداد مارتن زوبيميندي، الذي قد يرفض مغادرة ناديه بعد التّأهّل لثمن نهائي دوري أبطال اوروبا.
وبالإضافة إلى هاتو وزوبيميندي، يراقب أرسنال مهاجم ولفرهامبتون واندرارز، الجناح البرتغالي بيدرو نيتو، الذي يعاني حالياً من إصابة في أوتار الركبة.

ثلاثة لاعبين يريد ميكيل أرتيتا ضمهم الى أرسنال

رياضة

كرة القدم

ميكيل أرتيتا

أرسنال

جوريل هاتو

مارتن زوبيميندي

بيدرو نيتو

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