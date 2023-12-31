غوندوغان يثير الرعب في برشلونة .. قطعت على خير

أصيب إيلكاي غوندوغان في رأسه

أصيب إيلكاي غوندوغان في رأسه بعد سقوط أحد أوزان غرفة التمارين عليه يوم أمس السبت، ما تسبب بخوف من الضرر الذي لحق باللاعب الألماني، الذي سيكون قادراً على اللعب مع برشلونة ضد لاس بالماس في 4 كانون الثاني - يناير حين يستأنف الدوري الإسباني.

فقبل ساعات قليلة من نهاية العام 2023 ، تعرض غوندوغان لحادث في غرفة التمارين الرياضية كما ذكرت موندو ديبورتيفو، إذ ضرب لاعب خط الوسط الألماني رأسه بوزن أثناء القيام بالتمارين، ما تسبب في نزيف ونقله إلى المستشفى حيث تم وضع غرزتين.

ولحسن الحظ، فإن هذه الإصابة ليست لها عواقب على غوندوغان، الذي سيكون قادراً على أن يكون جزءاً من تشكيلة المدرب تشافي أمام لاس بالماس، وهو الذي لعب كل مباريات فريقه الـ24 منذ وصوله الصيف الماضي من مانشستر سيتي.



