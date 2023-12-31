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منتخب لبنان يغادر غداً الى الدوحة استعداداً لكأس آسيا

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منتخب لبنان يغادر غداً الى الدوحة استعداداً لكأس آسيا
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كرة القدم

2023-12-31 | 03:02
منتخب لبنان يغادر غداً الى الدوحة استعداداً لكأس آسيا

اختار رادولوفيتش تشكيلة منتخب لبنان التي تخوض نهائيات كأس آسيا

مع اختيار المدير الفني المونتينغري ميودراغ رادولوفيتش، تشكيلة منتخب لبنان، التي ستخوض غمار نهائيات كأس آسيا لكرة القدم، في دولة قطر ابتداءً من ١٢ كانون الثاني - يناير المقبل، يكون "رجال الأرز" قد اختتموا معسكرهم المحليّ في مدينة طرابلس تخلله فوز معنوي وديّ على الأردن (2-1).
ولوحظ أن منتخب لبنان خاض المباراة امام الاردن، تحت انظار رئيس الاتحاد اللبناني المهندس هاشم حيدر، والأمين العام جهاد الشحف، باستراتيجية مختلفة عن الفترة السابقة، اذ اعتمد رادولوفيتش طريقة (٣-٥-٢)، مُركّزاً على تأمين الصلابة الدفاعية والمواكبة الهجومية الكثيفة لثنائي المقدمة من الأطراف.
 

وضمّت التشكيلة ٢٦ لاعباً من المحليين والمحترفين في الخارج، وفي طليعتهم المهاجم عمر شعبان بوغيل، دانيال لحود، غابريال بيطار، وباسل جرادي.
ويغادر منتخب لبنان صباح يوم غد الاثنين الى العاصمة القطرية الدوحة، للدخول في معسكر ختامي، يتخلله مواجهة ودية مع المنتخب السعودي، في الرابع من الشهر المقبل.
ويلعب منتخب لبنان المباراة الافتتاحية للبطولة ضمن المجموعة الأولى امام منتخب قطر المضيف وحامل اللقب في ١٢ كانون الثاني - يناير على ملعب لوسيل، ثم يواجه الصين وطاجيكستان. 
 

وضمت التشكيلة: 
لحراسة المرمى: مهدي خليل (الفيصلي الأردني)، مصطفى مطر (العهد)، علي السبع (النجمة). 
للدفاع: حسين زين ونور منصور (العهد)، قاسم الزين وماهر صبرا (النجمة)، حسن شعيتو (الصفاء)، أليكس ملكي ونصار نصار (الأنصار). 
لخط الوسط: وليد شور، حسن سرور، فيليكس ملكي، ومحمد حيدر (العهد)، علي طنيش، يحيى الهندي (الأنصار)، محمد علي الدهيني (تريليبورغ السويدي)، جهاد أيوب (بي أس أس سلمان الإندونيسي). 
لخط الهجوم: حسن معتوق (الأنصار)، باسل جرادي (بانكوك يونايتد التايلاندي) علي الحاج (العهد)، هلال الحلوة (البرج)، حسن "سوني" سعد (بينانغ الماليزي)، دانيال لحود (أتلانتي المكسيكي)، غابريال بيطار (فانكوفر أف سي الكندي)، عمر شعبان بوغيل (آي أف سي ويمبلدون الانكليزي). 

منتخب لبنان يغادر غداً الى الدوحة استعداداً لكأس آسيا

رياضة

كرة القدم

ميودراغ رادولوفيتش

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