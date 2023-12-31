منتخب لبنان يغادر غداً الى الدوحة استعداداً لكأس آسيا

اختار رادولوفيتش تشكيلة منتخب لبنان التي تخوض نهائيات كأس آسيا

مع اختيار المدير الفني المونتينغري ميودراغ رادولوفيتش، تشكيلة منتخب لبنان، التي ستخوض غمار نهائيات كأس آسيا لكرة القدم، في دولة قطر ابتداءً من ١٢ كانون الثاني - يناير المقبل، يكون "رجال الأرز" قد اختتموا معسكرهم المحليّ في مدينة طرابلس تخلله فوز معنوي وديّ على الأردن (2-1).

ولوحظ أن منتخب لبنان خاض المباراة امام الاردن، تحت انظار رئيس الاتحاد اللبناني المهندس هاشم حيدر، والأمين العام جهاد الشحف، باستراتيجية مختلفة عن الفترة السابقة، اذ اعتمد رادولوفيتش طريقة (٣-٥-٢)، مُركّزاً على تأمين الصلابة الدفاعية والمواكبة الهجومية الكثيفة لثنائي المقدمة من الأطراف.



وضمّت التشكيلة ٢٦ لاعباً من المحليين والمحترفين في الخارج، وفي طليعتهم المهاجم عمر شعبان بوغيل، دانيال لحود، غابريال بيطار، وباسل جرادي.

ويغادر منتخب لبنان صباح يوم غد الاثنين الى العاصمة القطرية الدوحة، للدخول في معسكر ختامي، يتخلله مواجهة ودية مع المنتخب السعودي، في الرابع من الشهر المقبل.

ويلعب منتخب لبنان المباراة الافتتاحية للبطولة ضمن المجموعة الأولى امام منتخب قطر المضيف وحامل اللقب في ١٢ كانون الثاني - يناير على ملعب لوسيل، ثم يواجه الصين وطاجيكستان. وضمّت التشكيلة ٢٦ لاعباً من المحليين والمحترفين في الخارج، وفي طليعتهم المهاجم عمر شعبان بوغيل، دانيال لحود، غابريال بيطار، وباسل جرادي.ويغادر منتخب لبنان صباح يوم غد الاثنين الى العاصمة القطرية الدوحة، للدخول في معسكر ختامي، يتخلله مواجهة ودية مع المنتخب السعودي، في الرابع من الشهر المقبل.ويلعب منتخب لبنان المباراة الافتتاحية للبطولة ضمن المجموعة الأولى امام منتخب قطر المضيف وحامل اللقب في ١٢ كانون الثاني - يناير على ملعب لوسيل، ثم يواجه الصين وطاجيكستان.