صورة - الطفل الفلسطيني علي يناشد النادي الأهلي و"المارد" يستجيب

طفل فلسطيني أُصيب بحروق بالغة تسببت في تشوه في الوجه

في مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، طلب علي، وهو طفل فلسطيني أُصيب بحروق بالغة تسببت في تشوه في الوجه، السفر إلى مصر مع عائلته للعلاج وزيارة النادي الأهلي ومقابلة حارس المرمى محمد الشناوي.

ورد النادي الأهلي على منصة "إكس" على طلب الطفل، من خلال تصريح المدير التنفيذي "للمارد الأحمر"، والذي قال "رسالة ابننا علي، وصلت وهي محل اهتمام كبير من مجلس إدارة الأهلي"، وقال محمد الجارحي، عضو مجلس الإدارة، عبر حسابه على فيسبوك "يا علي صوتك وصل".

وأضاف "تيشيرت الأهلي وقفازات الأهلي موقعين من كابتن محمد الشناوي واللاعبين تكون عندك بإذن الله مع أقرب قافلة للتحالف الوطني، وإن شاء الله تخفّ، وهجبلك بإذن الله موافقة تيجي مصر وتكمل علاجك وتزور النادي الأهلي، اتمسك بأحلامك زي ما أنت متمسك بأرضك وقضية بلدك، واحنا دايما معاك".