فيديو - "تاتـو" فينيسيوس ترند رياضي .. كيف تم انجازه؟

🚨⚽️ | NEW: Vinicius Junior got an eight-hour long full back tattoo at Ganga Tattoo while he was in Los Angeles this week.#football pic.twitter.com/hd9PrPRYmu — iKAY (@simpleiKAY) December 30, 2023

نشر حساب Gangatattoo على انستغرام وعبر شبكاته الاجتماعية، كيف كانت مراحل العملية التي خضع لها النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد الاسباني، للحصول على الوشم الجديد على ظهره.وعرض فينيسيوس، الوشم الذي وضعه على كامل ظهره، محتوياً على لقطات لأبرز النجوم الذين مرّوا في تاريخ الرياضة، مثل الملك بيليه وأسطورة الملاكمة محمد علي كلاي ونجم لوس أنجلوس لايكرز لكرة السلة كوبي براينت واسطورة اللعبة مايكل جوردان، مع كلمة واحدة هي "العقلية (Mentality)".كما انتشرت صور عبر بعض وسائل الاعلام تُذكّر باللقطة التي استُخدمت لمايكل جوردان وهو يقفز في احدى مباريات فريقه شيكاغو بولز.