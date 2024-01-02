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فيديو - "تاتـو" فينيسيوس ترند رياضي .. كيف تم انجازه؟

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فيديو - &quot;تاتـو&quot; فينيسيوس ترند رياضي .. كيف تم انجازه؟
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كرة القدم

2024-01-02 | 02:10
فيديو - "تاتـو" فينيسيوس ترند رياضي .. كيف تم انجازه؟

كيف كانت مراحل العملية التي خضع لها فينيسيوس جونيور؟

نشر حساب Gangatattoo على انستغرام وعبر شبكاته الاجتماعية، كيف كانت مراحل العملية التي خضع لها النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد الاسباني، للحصول على الوشم الجديد على ظهره.
وعرض فينيسيوس، الوشم الذي وضعه على كامل ظهره، محتوياً على لقطات لأبرز النجوم الذين مرّوا في تاريخ الرياضة، مثل الملك بيليه وأسطورة الملاكمة محمد علي كلاي ونجم لوس أنجلوس لايكرز لكرة السلة كوبي براينت واسطورة اللعبة مايكل جوردان، مع كلمة واحدة هي "العقلية (Mentality)".
كما انتشرت صور عبر بعض وسائل الاعلام تُذكّر باللقطة التي استُخدمت لمايكل جوردان وهو يقفز في احدى مباريات فريقه شيكاغو بولز.
 
 
 
فيديو - "تاتـو" فينيسيوس ترند رياضي .. كيف تم انجازه؟

كرة القدم

فينيسيوس جونيور

ريال مدريد

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