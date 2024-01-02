مشجعة استون فيلا الاولى تتعهد بالتعرّي على منصة إكس اذا …

تعهدت أكثر مشجعات أستون فيلا جاذبية "بالتعرى على تويتر" بشرط واحد.فنجمة المحتوى الإباحي والمؤثرة أليكسيا جريس، هي مشجعة كبيرة لأستون فيلا، وتأمل أن يقطع رجال المدرب أوناي إيمري شوطًا طويلاً هذا الموسم، بعد أن أنهوا العام في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ما فاجأ مشجعي كرة القدم في كل مكان.والآن، يسعى اللاعبون لمنح "الفيلانز" فرحة كبيرة في سعيهم للحصول على لقب الدوري الأول منذ العام 1981.وانتقلت جريس إلى منصة "إكس"، في يوم رأس السنة الجديدة لإخبار المعجبين أنها ستنشر لهم صورتها عارية على موقع التواصل الاجتماعي في العام 2024، إذا انتزع فيلا اللقب.وغردت أليكسيا "هل سيكون 2024 هو العام الذي أتعرى فيه على تويتر ؟؟ نعم إذا فاز فيلا بالدوري"، وسرعان ما غمر متابعوها المتحمسون قسم التعليقات، وأجابوا "آمل أن يفوزوا".