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المخضرم جيمس ميلنر مُحطّم الأرقام القياسية

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المخضرم جيمس ميلنر مُحطّم الأرقام القياسية
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كرة القدم

2024-01-03 | 00:33
المخضرم جيمس ميلنر مُحطّم الأرقام القياسية

مُسجلاً ظهوره رقم 632 في الدوري الإنجليزي الممتاز

دخل لاعب خط وسط برايتون جيمس ميلنر، قائمة أكثر ثلاثة لاعبين، خاضوا أكبر عدد من المباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز.
فقد بدأ المخضرم البالغ من العمر 37 عاماً في التشكيلة الأساسية في المباراة ضد وست هام، مُسجلاً ظهوره رقم 632 في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليعادل الرقم القياسي الذي سجله أسطورة مانشستر يونايتد ريان جيجز.
أمّا اللاعب الوحيد الذي يسبقهما من حيث أكبر عدد من المباريات في أقوى دوري في العالم، فهو لاعب خط وسط أستون فيلا السابق والدولي الإنجليزي غاريث باري (653).
وطوال مسيرته، ظهر ميلنر مع مانشستر سيتي وليفربول وأستون فيلا ونيوكاسل وليدز وسويندون تاون، وحصل اللاعب المتمرس على لقب الدوري الإنجليزي ثلاث مرات ونال لقب دوري أبطال أوروبا في العام 2019 مع ليفربول. 
وظهر ميلنر لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز في العام 2002، حيث لعب مع ليدز يونايتد، وهو يشارك في مباراة بالدوري الإنجليزي للعام الـ23 على التوالي (2002-2024) .
واعتزل ميلنر اللعب الدولي مع إنجلترا في العام 2016، بعد أن شارك في 61 مباراة مع منتخب الأسود الثلاثة، وانتقل إلى برايتون في الصيف كلاعب حر بعد مغادرته ليفربول، وكانت المباراة الأخيرة ضد وست هام هي الظهور رقم 18 لجيمس في جميع المسابقات مع فريقه الجديد في الموسم الحالي.
 
المخضرم جيمس ميلنر مُحطّم الأرقام القياسية

رياضة

كرة القدم

برايتون

جيمس ميلنر

الدوري الإنجليزي الممتاز

ليفربول

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