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شاهدوا كيف يُخالف جود بيلينجهام قواعد الدوري الاسباني

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شاهدوا كيف يُخالف جود بيلينجهام قواعد الدوري الاسباني
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كرة القدم

2024-01-03 | 00:36
شاهدوا كيف يُخالف جود بيلينجهام قواعد الدوري الاسباني

يخالف لاعب وسط ريال مدريد قاعدة غير معروفة جدّاً في الدوري الإسباني

يخالف لاعب خط وسط ريال مدريد جود بيلينجهام قاعدة غير معروفة جدّاً في الدوري الإسباني خلال كل مباراة يلعبها.
وانضم بيلينجهام إلى "لوس بلانكوس" من بوروسيا دورتموند الالماني خلال الصيف، وسرعان ما أصبح أهم لاعب في النادي، إذ سجل النجم الإنجليزي 13 هدفاً في 16 مباراة في الدوري، ليساعد ريال مدريد على تصدر جدول الترتيب العام.
ومع ذلك، وقع بيلينجهام في مخالفة قاعدة غير معروفة جدّاً في الدوري المحلي، وهي قطع ثقوب في الجزء الخلفي من جواربه، بهدف حماية العضلات في ربلة الساق، والسماح بإطلاق التوتر في رجليه والتقليل من احتمال حدوث تشنج وإصابات عضلية.
ووفقاً لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن هذا ينتهك في الواقع قواعد الدوري الإسباني حيث لا يسمح للاعبين بالنزول إلى أرض الملعب مع تمزق في قمصانهم أو سراويلهم القصيرة أو جواربهم. 
ولكن على الأرجح، لن تتم معاقبة بيلينجهام، إذ يُعتقد أنّ المسؤولين "يغضون الطرف" لأنهم "يدركون الفوضى الطبية" التي قد يجلبها إجبار اللاعبين على ارتداء الجوارب الكاملة.
 
شاهدوا كيف يُخالف جود بيلينجهام قواعد الدوري الاسباني

رياضة

كرة القدم

ريال مدريد

جود بيلينجهام

الدوري الإسباني

ريال مدريد

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