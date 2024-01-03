بعدما تحوّل من حُلم الى كابوس .. برمنغهام سيتي يطرد واين روني

تحوّل أسطورة انجلترا ومانشستر يونايتد من أمل الى كابوس

نشر موقع الجديد بالأمس خبراً عن تحوّل واين روني، أسطورة انجلترا ومانشستر يونايتد، في الفترة من 2004 الى 2017، من أمل الى كابوس حقيقي، في نادي برمنغهام سيتي، الناشط في دوري البطولة الانجليزية "الشامبيونشيب"، أو بطولة الدرجة الثانية بالمعنى الترتيبي.

وبالأمس، أعلن نادي برمنغهام سيتي عن فسخ العقد مع مدربه بعد فشل واين روني في الفوز في 13 مباراة من أصل 15 مباراة في قيادة الفريق في البطولة، منذ تعيينه مديراً فنياً في 11 تشرين الاول - اكتوبر 2022 الفائت.

وبات برمنغهام سيتي مهدداً بالهبوط الى درجة أدنى، وهو يحتل المركز العشرين من أصل 24 في ترتيب الدوري، بعدما كان سادساً، حيث يمتلك 28 نقطة، بفرق ثلاث نقاط عن هيديرسفيلد تاون، وسبع نقاط عن كوينز بارك رينجرز، وتسعة عن شيفيلد وينزداي، وعشرة عن روثرهام يونايتد.



