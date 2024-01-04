يوسف عطال يدفع ثمن وقوفه الى جانب غزّة

حكمت المحكمة الفرنسية، بالسجن لمدة ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية 45 ألف يورو، على النجم الجزائري يوسف عطال، لاعب نادي نيس.وجاء القرار بعد اتهام اللاعب بنشر مقطع فيديو مدته 35 ثانية يدعو الى "يوم أسود لليهود"، على خلفية الحرب الاسرائيلية على قطاع غزّة، وبالتحريض على الكراهية على أساس الدين، مع إجباره على نشر الإدانة الصادرة بحقه على نفقته الخاصة في صحيفتي "نيس ماتان" و"لوموند".وقال عطال، البالغ 27 عاما، في المحكمة أنه لم يشاهد مقطع الفيديو بأكمله وأعاد نشره من دون أن يعرف كافة محتوياته، وأضاف "اعتقدت أنه (الفيديو) يتضمن رسالة سلام الى الأشخاص الذين يعانون في هذه الحرب وقمت بمشاركته من دون مشاهدته حتى النهاية".