توّج بلقبه الاول بعد 48 ساعة على انضمامه

بتتويج باريس سان جيرمان بلقب كأس السوبر الفرنسي بعد الفوز ليلة امس الاربعاء على تولوز بهدفين دون رد، على ملعب حديقة الأمراء، واصل كيليان مبابي توهجه في افتتاحية العام الجديد، وهزّ الشباك، فبات الهداف التاريخي للفريق الباريسي على ملعبه برصيد 111 هدفاً.ورفع النجم الفرنسي، البالغ 25 عاماً، رصيده إلى 22 هدفاً هذا الموسم، حيث سجل 18 في الدوري و3 في دوري أبطال أوروبا و1 في كأس السوبر الفرنسي، كما أنه أصبح الهداف التاريخي لـ"بي إس جي".من جهة ثانية، تّوج المدافع البرازيلي بيرالدو، البالغ من العمر 20 عاماً، بأول لقب له في أوروبا، بعد 48 ساعة فقط على انضمامه الى باريس سان جيرمان آتياً من نادي ساو باولو، الذي كان ارتدى قميصه منذ العام 2020 وفاز معه بكأس البرازيل في العام الماضي.