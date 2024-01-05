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جناح سندرلاند أمام المحكمة مُتهمّاً بالاغتصاب والاعتداء الجنسي

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جناح سندرلاند أمام المحكمة مُتهمّاً بالاغتصاب والاعتداء الجنسي
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كرة القدم

2024-01-05 | 10:05
جناح سندرلاند أمام المحكمة مُتهمّاً بالاغتصاب والاعتداء الجنسي

التقى بها على تطبيق "تندر" ووافقت على "احتضانه" !

قام جناح سندرلاند، جاك دياموند، باغتصاب امرأة التقى بها على تطبيق "تندر" بعد أن وافقت على "احتضانه"، بحسب ما قيل في المحكمة.
وتم اتهام اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً، بالاغتصاب والاعتداء الجنسي في العام 2023، ما أدى إلى تعليق مشاركته مع النادي في البطولة.
ويقال أنّ الجريمة المزعومة وقعت في منزله في فالستون، فاتفيلد، واشنطن في 7 أيار - مايو 2022، حيث افتتح محامي الدفاع قضية الادعاء بالقول إن دايموند والمرأة التقيا عبر التطبيق، وطلب منها بعد ذلك الحضور إلى منزله، فوافقت من أجل "احتضان".
وسمعت هيئة المحلفين من المرأة أنها كانت في ذلك الوقت، تتناول علاجاً يُلزمها بتجنب الجماع، ولذلك وافقت على "احتضان" لاعب كرة القدم، لكنها أرادت "التقيؤ جسديا" بعد تعرضها للهجوم، فيما نفى دياموند تهمتيّ الاغتصاب والاعتداء الجنسي.
وتردد أن دايموند "أراد المزيد" بعد أن احتضن المرأة في البداية في السرير، حيث اعترضت ثم وافقت "في النهاية" على بعض الأنشطة الجنسية، قبل أن يقوم بالاغتصاب المزعوم.

جناح سندرلاند أمام المحكمة مُتهمّاً بالاغتصاب والاعتداء الجنسي

رياضة

كرة القدم

سندرلاند

جاك دياموند

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