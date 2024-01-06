رحل اسطورة البرازيل ورائدها ماريو زاغالو

فاز زاغالو بأربع بطولات لكأس العالم مع منتخب البرازيل





توفي ماريو زاغالو، أسطورة كرة القدم البرازيلية، عن عمر يناهز 92 عاماً، ووصفته عائلته بأنه "أب مخلص، وجدّ محب، والد زوجته، صديق مخلص، محترف منتصر، إنسان عظيم".

فاز زاغالو بأربع بطولات لكأس العالم مع منتخب البرازيل، اثنتين كلاعب واثنتين كمدرب، بما في ذلك فريق مونديال 1970 الذي يعتبره الكثيرون الأفضل على الإطلاق.

لعب الجناح الأيسر دور البطولة في الفريق الذي فاز بكأس العالم الأولى للبرازيل في العام 1958، وكان في الفريق الذي احتفظ باللقب بعد أربع سنوات، واستمر زاغالو في تدريب عظماء على الإطلاق بما في ذلك بيليه وجيرزينيو وريفلينو وتوستاو، ما جعله يفوز مرة أخرى في عام 1970.

كان أيضاً مساعدا للمدرب عندما فازت البرازيل بلقبها الرابع في العام 1994، وكان أول شخص في الرياضة يفوز بكأس العالم كلاعب ومدير.

ولد زاغالو في العام 1931، وكان حلمه الأول أن يصبح طياراً، لكنه اضطر إلى التخلي عن ذلك بسبب مشاكل في عينيه، فدرس المحاسبة، وأصبح لاعب كرة قدم لفريق محلي في أوقات فراغه.

وقال زاغالو في مقابلة "لم يكن والدي يريدني أن أكون لاعب كرة قدم، ولم يسمح لي بذلك، ففي ذلك الوقت لم تكن مهنة محترمة، ولم يكن المجتمع ينظر إليها بلطف ... لهذا السبب أقول إن كرة القدم دخلت حياتي عن طريق الصدفة".



