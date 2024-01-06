كريستيانو رونالدو يُفاوض مانشستر يونايتد !

ذكر موقع (90min) أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، يقود بنفسه المفاوضات مع زميله السابق، البرازيلي كاسيميرو، لإقناعه بالانضمام إلى "العالمي"، مستفيداً من رغبة ناديه الحالي، مانشستر يونايتد الانجليزي في التخلص منه.وأكد الموقع أن "وكيل أعمال كاسيميرو بدأ التواصل مع الأندية الراغبة في ضم النجم البرازيلي ومن بينها النصر"، وجاء تدخل رونالدو للاستفادة من الصداقة التي تربطه بالنجم البرازيلي، البالغ 31 عاماً، حيث لعبا سويا في ريال مدريد الاسباني بين 2015 و2018، وموسم واحد مع المان يونايتد.