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رحيل جميع لاعبي منتخب البرازيل الفائز بكأس العالم 1958

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رحيل جميع لاعبي منتخب البرازيل الفائز بكأس العالم 1958
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كرة القدم

2024-01-07 | 04:37
رحيل جميع لاعبي منتخب البرازيل الفائز بكأس العالم 1958

بعد رحيل آخر العنقود ماريو زاغالو

نشر حساب (ViVA SPORT) المتخصص بكرة القدم البرازيلية على تويتر، صورة لمنتخب البرازيل الفائز بكأس العالم 1958 لمناسبة وفاة جميع أعضائه.
وجاء ذلك بعد رحيل آخر العنقود بالأمس، وهو ماريو زاغالو، أسطورة كرة القدم البرازيلية، عن عمر يناهز 92 عاماً، وهو الفائز بأربع بطولات لكأس العالم مع منتخب البرازيل، اثنتين كلاعب واثنتين كمدرب، بما في ذلك فريق مونديال 1970 الذي يعتبره الكثيرون الأفضل على الإطلاق.
لعب الجناح الأيسر دور البطولة في الفريق الذي فاز بكأس العالم الأولى للبرازيل في العام 1958، وكان في الفريق الذي احتفظ باللقب بعد أربع سنوات، واستمر زاغالو في تدريب عظماء على الإطلاق بما في ذلك بيليه وجيرزينيو وريفلينو وتوستاو، ما جعله يفوز مرة أخرى في عام 1970.
وكان أيضاً مساعدا للمدرب عندما فازت البرازيل بلقبها الرابع في العام 1994، وكان أول شخص في الرياضة يفوز بكأس العالم كلاعب ومدير.
 
رحيل جميع لاعبي منتخب البرازيل الفائز بكأس العالم 1958

رياضة

كرة القدم

منتخب البرازيل

كأس العالم 1958

ماريو زاغالو

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