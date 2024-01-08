صورة - محمد صلاح يستعرض قصّة شعره الجديد وليفربول يفتقده

بعد أن سخر بعض مشجعي كرة القدم من شكل شعره الطويل

استعرض النجم المصري محمد صلاح، قصّة شعره الجديدة، قبل كأس الأمم الأفريقية، بعد أن سخر بعض مشجعي كرة القدم من شكل شعره الطويل خلال الفوز المثير لفريقه ليفربول في يوم رأس السنة على نيوكاسل ضمن الدوري الانجليزي الممتاز.

ويواجه المدرب الالماني يورجن كلوب، نحو الشهرين من دون نجمه الذي يتطلع إلى الفوز بكأس الأمم الأفريقية مع منتخب مصر بعد فوزه ودياً على تنزانيا (2-0).

واذا توغل منتخب مصر في البطولة، حتى 11 شباط - فبراير، سوف يغيب صلاح عن أربع مباريات في الدوري أمام بورنموث وتشيلسي وآرسنال وبيرنلي، وعن مواجهة آرسنال (أمس) في كأس الاتحاد، وعن ذهاب وإياب نصف نهائي رابطة الأندية المحترفة أمام فولهام.