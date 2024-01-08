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فيديو - نادي انجليزي مغمور ينتقد هيئة الإذاعة البريطانية ومحطات التلفزة

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فيديو - نادي انجليزي مغمور ينتقد هيئة الإذاعة البريطانية ومحطات التلفزة
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كرة القدم

2024-01-08 | 00:08
فيديو - نادي انجليزي مغمور ينتقد هيئة الإذاعة البريطانية ومحطات التلفزة

بعد تحقيق أكبر مفاجأة في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي

قام نادي ميدستون يونايتد بانتقاد هيئة الإذاعة البريطانية ومحطات التلفزة (ITV) بعد تحقيق أكبر مفاجأة في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.
فقد حقق نادي الدوري الوطني الجنوبي فوزاً مفاجئاً (1-0) على ستيفنيج، سابع دوري الدرجة الثانية المحترفة، في ملعب غالاغر الذي يتسع لـ792 مقعداً، ليحجز مكانه في الدور الرابع من كأس الاتحاد الانجليزي.
وبعد المباراة، اشتكى المشجعون على وسائل التواصل الاجتماعي من عدم عرض المواجهة على الهواء مباشرة، حيث فضّلت المحطات الناقلة (بشكل ممل) عرض المباريات التي تضم فرق الدوري الإنجليزي الممتاز بدلا من ذلك. 
فقد اهتمت هيئة الإذاعة البريطانية بمباراة ميدلسبروه ضد أستون فيلا، ليكتب ميدستون بسخرية على منصة إكس "تقدم في السن جيداً" ، جنبا إلى جنب مع رمز تعبيري للإبهام لأعلى.
وقال جورج إلوكوبي، مدرب ميدستون، الذي كان يلعب لولفرهامبتون بعد المباراة "هذه النتيجة تربطنا معا إلى الأبد، هذا هو التاريخ للمجتمع ولكل شخص مرتبط بنادي ميدستون يونايتد".
وأضاف "رؤية المشاهد هنا في نهاية المباراة، ورؤية جيل الشباب يأتي إلى هنا للاحتفال بفوز تاريخي مثل هذا .. سحر كأس الاتحاد الإنجليزي لا يزال حيا إلى حد كبير".
 
 
 
 
فيديو - نادي انجليزي مغمور ينتقد هيئة الإذاعة البريطانية ومحطات التلفزة

رياضة

كرة القدم

ميدستون يونايتد

هيئة الإذاعة البريطانية

جورج إلوكوبي

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