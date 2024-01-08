فيديو - سانتوس يمنع لاعبين من الدخول .. غير مرغوب بكم !!

فوجيء ستة من لاعبي نادي سانتوس بمنعهم من الدخول عبر بوابة اللاعبين

مع انطلاق الاستعدادات للموسم البرازيلي الجديد، فوجيء ستة من لاعبي نادي سانتوس بمنعهم من الدخول عبر بوابة اللاعبين.

وكان هبوط سانتوس الى الدرجة الثانية مفاجأة الموسم الفائت في الدوري البرازيلي، ما شكّل صدمة قاسية، فانتشر جمهوره في الشوارع في احداث شغب غير مسبوقة كان منها حرق سيارات بعض اللاعبين.

وكان التصرف الذي عبّرت عنه ادارة النادي بمنع اللاعبين الستة من الدخول عبر بوابة اللاعبين بدوره حدثاً غير مسبوق نظراً للأسباب، اذ تم ابلاغهم بعدم رغبة النادي في بقائهم، وهم ميندوزا الكولومبي ولوكاس ليما ودودو وفالديمير وجواو باسو وجواو لوكاس .