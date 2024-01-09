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هل أراد محمد صلاح الانتقال الى اسبانيا؟

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هل أراد محمد صلاح الانتقال الى اسبانيا؟
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كرة القدم

2024-01-09 | 04:11
هل أراد محمد صلاح الانتقال الى اسبانيا؟

زعم تقرير أن محمد صلاح كان حريصاً على الانتقال إلى إسبانيا

رد رامي عباس، وكيل محمد صلاح، على تقرير صدر في آذار - مارس 2023، يزعم أن موكله كان حريصاً على الانتقال إلى إسبانيا.
ووقع المهاجم المصري عقداً جديداً في صيف 2022 سيبقيه في النادي حتى العام 2027، لكنه واجه تكهنات حول مستقبله الصيف الماضي عندما ارتبط بالانتقال إلى الاتحاد السعودي.
وظهرت تقارير عن عرض بقيمة نحو 200 مليون جنيه إسترليني لنجم ليفربول، لكنه بقي في أنفيلد رود هذا الموسم، ومع تبقي ثلاث سنوات في عقده، دحض وكيله مزاعم العام الماضي بأن صلاح حريص على الانتقال، ما يثير تساؤلات حول التوقيت.
وأشار التقرير الأصلي من Foot Mercato في آذار - مارس 2023 إلى أن اللاعب كان محبطاً بشكل متزايد من ليفربول، وكان يطرح أسئلة حول مستقبله، وكان الموسم الماضي واحداً من أقل المواسم نجاحاً للنادي في السنوات الأخيرة، حيث اكتفى بالتأهل للدوري الأوروبي.
كما زعم التقرير أنّ صلاح كان يفكر بجدية كبيرة في الانتقال، ولم يدخر جهداً في الكشف عن أفكاره للنادي، واعتقدت الصحيفة آنذاك أنه كان حريصاً على الانتقال إلى إسبانيا، حيث اعتبر أن الليغا تمثل تحديا محفزا بدرجة كافية.

هل أراد محمد صلاح الانتقال الى اسبانيا؟

رياضة

كرة القدم

محمد صلاح

ليفربول

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