فيديو - هذا هو "ميسينهو" شبيه ميسي العاشق لبرشلونة

بعد تعزيز صفوفه بالمهاجم الشاب الواعد فيتور روكي

بعد تعزيز صفوفه بالمهاجم الشاب الواعد فيتور روكي، البالغ من العمر 18 عاماً، تقاطعت أخبار اعلامية على أن برشلونة مصمم على اتخاذ الخطوة إلى لؤلؤة أخرى من أميركا الجنوبية.

إنه البرازيلي إستيفاو ويليان، البالغ من العمر 16 عاماً، الملقب بـ"ميسينهو"، بسبب تشابهه مع ليونيل ميسي، وتسعى العديد من أكبر الأندية في أوروبا مثل مانشستر سيتي ويونايتد وتشيلسي وأرسنال وباريس سان جيرمان للحصول على خدماته.

لكن لاعب خط الوسط، الذي يتمتع بروح المهاجم، والذي ظهر لأول مرة مع الفريق الأول لنادي بالميراس، لا يستسلم ويحافظ على رغبته في تحقيق حلمه باللعب لنادي برشلونة، كما قال في حديث مع موندو ديبورتيفو في تشرين الاول - أكتوبر الماضي.

ويتابع برشلونة ميسينيو منذ أكثر من عام، ويعتبره لاعب كرة قدم فريد من نوعه، قادر على إحداث فرق، ومن المقرر أن يمثل حقبة في السنوات المقبلة، ويرى وكيله، أندريه كوري، وعائلته ان برشلونة كنادٍ مثالي لتقدم اللاعب.





