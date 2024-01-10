كيليان مبابي قبلة الاعلام والخليفي يُعلن مفاجأة فهل هي حقيقة؟

استمر كيليان مبابي في السيطرة على عناوين الصحف

استمر كيليان مبابي في السيطرة على عناوين الصحف خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث تتواصل التكهنات حول مستقبله، فاللاعب البالغ من العمر 24 عاماً، ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان في الصيف، ما يعني أنه يمكنه الآن توقيع عقد مسبق مع أي ناد آخر.

وريال مدريد هو المرشح الأوفر حظاً للتعاقد مع مبابي، والذي يسعى لانتدابه منذ عدة سنوات، ولكن من غير المؤكد على الإطلاق أين سيكون القائد الفرنسي من الموسم المقبل فصاعداً.

واذا كان من غير المستغرب أن باريس سان جيرمان مصمم على الاحتفاظ بخدماته، فقد صرّح رئيس النادي ناصر الخليفي أنّ بطل فرنسا هو أفضل مكان لمبابي لمواصلة مسيرته.

وقال الخليفي "أريد أن يبقى كيليان، هذا واضح، إنه أفضل لاعب في العالم، وأفضل شيء بالنسبة له هو البقاء في باريس سان جيرمان، إنه أساس المشروع، ومن وجهة نظر رياضية، قدمنا له كل شيء وهو لديه اتفاق معي".

ومن المثير للاهتمام قول الخليفي إن لديه اتفاقاً مع مبابي، دون ان يحدد ماهيته، لكن ريال مدريد يأمل ألا يكون عقداً جديداً، حيث يواصل "الملكي" رحلة الامل بالحصول على توقيعه مجاناً في الصيف.



