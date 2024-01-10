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بيكيه الى الملاعب مجدداً وهذه هي وجهته المقبلة

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بيكيه الى الملاعب مجدداً وهذه هي وجهته المقبلة
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كرة القدم

2024-01-10 | 02:06
بيكيه الى الملاعب مجدداً وهذه هي وجهته المقبلة

شارك بيكيه في صناعة وامتلاك فكرة رابطة الملك

بالعودة إلى تشرين الأول - نوفمبر 2022، حين لعب جيرارد بيكيه مباراته الأخيرة كلاعب كرة قدم محترف، ثم أعلن اعتزاله اللعبة، ما ساعد في حل البعض من مشاكل برشلونة المالية.
بعدها، شارك بيكيه في صناعة وامتلاك فكرة رابطة الملك (King's League)، لكنه اعلن مؤخراً أنه مستعد  للعودة إلى العمل المناسب.
فعلى حسابه الرسمي على منصة إكس، أعلن بيكيه أنه سيعود إلى كرة القدم في دور تدريبي، دون ان يعطي أي فكرة عن الفريق الذي سيقوده، على الرغم من أنه ذكر أن المزيد من المعلومات سيأتي قريباً.
وكتب بيكيه "إنه عام جديد، وبعد التفكير بعناية، قررت العودة إلى كرة القدم التي أفتقدها كثيرا، هذه المرة لن أكون لاعباً،  بل سأكون مدرباً، سأشارك المزيد من التفاصيل في نهاية الأسبوع ".
بدأت الشائعات بالفعل حول اتجاه بيكيه، قد يكون العودة إلى برشلونة كمساعد لزميله السابق تشافي هيرنانديز خياراً، في حين أن ابرز الاحتمالات هو تولي قيادة فريق نادي  إف سي أندورا، الذي يمتلكه.

بيكيه الى الملاعب مجدداً وهذه هي وجهته المقبلة

رياضة

كرة القدم

جيرارد بيكيه

برشلونة

أندورا

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