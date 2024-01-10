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فنانة برازيلية تنتقد نيمار لتنصيبه محامياً للدفاع عن داني ألفيس

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فنانة برازيلية تنتقد نيمار لتنصيبه محامياً للدفاع عن داني ألفيس
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كرة القدم

2024-01-10 | 02:39
فنانة برازيلية تنتقد نيمار لتنصيبه محامياً للدفاع عن داني ألفيس

تم القبض على ألفيس بعد أن اتهمته امرأة بإجبارها على علاقة غير رضائية

انتقدت الفنانة البرازيلية لوانا بيوفاني قرار مواطنها النجم نيمار وعائلته، بتكليف محامي خاص من قبلهم للدفاع عن لاعب برشلونة السابق، البرازيلي الآخر داني ألفيس، المتهم في عاصمة كاتالونيا بإغتصاب فتاة في ملهى ليلي، والمسجون بانتظار المحاكمة.
وأعربت الفنانة عن رأيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حين علّقت على خبر نشره موقع (Uol) تحت عنوان "نيمار الأب قدم محامياً وحوّل 800 ألف برازيلي سعياً لتخفيف عقوبة دانيال ألفيس"، وكتبت أسفل المقال مباشرة "انظر إلى المافيا".
ومن المعروف أن لوانا بيوفاني هي "نسوية" ناشطة، مدافعة عن حقوق المرأة، وهي أَضافت "يدفعون 800 الف فقط لتعيين محامي لهذا المتحرش الجنسي .. انظروا لهذه المافيا ."
وتم القبض على دانيال ألفيس في برشلونة بعد أن اتهمته امرأة بإجبارها على علاقة غير رضائية في حمام ملهى ساتون الليلي، في كانون الاول - ديسمبر 2022.
 
فنانة برازيلية تنتقد نيمار لتنصيبه محامياً للدفاع عن داني ألفيس

رياضة

كرة القدم

لوانا بيوفاني

نيمار

برشلونة

داني ألفيس

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