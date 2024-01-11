ثلاثة لاعبين فقط ممنوعين من مغادرة برشلونة

تتواصل معاناة برشلونة بسبب المشاكل المالية التي تعيقه عن اتمام الصفقات الكبيرة، وليس هناك شك في أنها ستستمر لعدة سنوات مقبلة، ومن أجل حلها، ستحتاج إدارة النادي إلى جمع أموال طائلة، وأفضل طريقة للقيام بذلك هي بيع عدد من لاعبي الفريق الأول مقابل رسوم كبيرة.ونظراً للوضع غير المستقر، يبدو برشلونة مستعداً بشكل متزايد للسماح لأكبر عدد ممكن من لاعبيه بالمغادرة، بشرط تلبية السعر المطلوب، ما عدا ثلاثة منهم لن يستمع النادي الكاتالوني لأي عروض مقدمة لهم، وهو غير مستعد لتركهم يرحلون مقابل أي ثمن، وهؤلاء هم رونالد أراوخو وجافي وبيدري.وكان أراوخو موضوع تكهنات مكثفة خلال الأسابيع القليلة الماضية، بسبب اهتمام بايرن ميونيخ بالتعاقد معه خلال الصيف، ومع ذلك، ليس لدى برشلونة أي نية على الإطلاق للسماح بحدوث عملية بيع، الأمر الذي يجب أن يفسد أي فرص لدى بطل ألمانيا.ومن المنطقي ألا يسمح برشلونة لأراوخو وجافي وبيدري بالرحيل، وقد يتخيل البعض أنّ فيتور روكي مدرج أيضاً في تلك القائمة، ولكن بالنظر إلى أنه وصل للتو، فهناك فرصة ضئيلة للغاية لأن تتطلع أي أندية إلى التعاقد معه الآن.