واثقون في جيرونا أنهم يُحاربون بسبب ريال مدريد وبرشلونة

يوم الثلاثاء، أفيد أنّ ديفيد لوبيز، قد تم إيقافه لأربع مباريات بسبب التعليقات التي أدلى بها في تشرين الأول - أكتوبر حول ميغيل أنخيل أورتيز أرياس.وانتقد اللاعب المخضرم في جيرونا الحكم بسبب سلوكه "الفظ والمهين" خلال المباراة مع ألميريا في مونتيليفي، على الرغم من أنه اعتذر لاحقاً وتراجع عن تعليقاته.والآن، يشعر جيرونا بخيبة أمل من قرار لجنة المنافسة بإيقاف لوبيز لأربع مباريات، ويشعر ايضاً أنها عقوبة غير عادلة عند النظر في الأمثلة التاريخية، والتي تم سرد بعضها من قبل موندو ديبورتيفو.وأشار التقرير الصحفي أن البعض داخل جيرونا يعتقدون أنهم يعاقبون بشكل مفرط في هذا الموقف لأنهم ينافسون ريال مدريد وبرشلونة على لقب الدوري الإسباني، إذ يتساوى فريق المدرب ميشيل سانشيز في النقاط مع "لوس بلانكوس" بعد 19 جولة، ويبتعد بفرق سبع نقاط عن منافسه الكاتالوني.ويأتي حظر لوبيز في وقت سيء بالنسبة لجيرونا، إذ تعرض إريك جارسيا لإصابة ضد إلتشي في نهاية الأسبوع الماضي، ما قد يترك المدرب ميتشيل مع لاعبين اثنين فقط في مركز قلب الدفاع للرحلة إلى الميريا.