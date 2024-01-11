حظر نجم أياكس وأرسنال وبرشلونة دولياً بتهمة التحرش الجنسي

تم حظر جناح برشلونة وأرسنال السابق مارك أوفرمارس عن أي دور في كرة القدم من قبل الفيفا بسبب التحرش الجنسي.وتولى الهولندي منصب المدير الرياضي في نادب رويال أنتويرب البلجيكي منذ آذار - مارس 2022، لكنه أجبر على ترك منصبه.وكان اوفرمارس يقوم بالمهمة نفسها في أياكس أمستردام الهولندي حتى شباط - فبراير من العام 2022، حين اندلعت فضيحة اتهامه بالتحرش الجنسي من قبل عدد من الموظفات، بما في ذلك إرسال صور غير لائقة أثناء وجوده في منصبه.كما كان الاتحاد الملكي الهولندي لكرة القدم (KNVB) قد أوقفه لمدة عام، مع إمكانية تمديد هذا الحظر لمدة عام آخر، قبل ان ينتقل الى أنتويرب.ووفقاً لموندو ديبورتيفز، وافق الفيفا يوم أمس لأربعاء على دعم هذا الحظر على المستوى العالمي، ما يعني أن اوفرمارس بات غير قادر على القيام بأي دور في كرة القدم، حتى كانون الثاني - يناير من العام 2025 على أقرب تقدير.ولعب أوفرمارس في أياكس وفاز بدوري أبطال أوروبا هناك قبل الانتقال إلى أرسنال، ثم انضم إلى برشلونة في العام 2000، وقرر الاعتزال بعد أربع سنوات، على الرغم من أنه كان لا يزال لديه وقت متبقي في عقده.