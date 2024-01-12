الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

بالفيديو - منتخب غامبيا ينجو بأعجوبة من الموت في الطائرة

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
بالفيديو - منتخب غامبيا ينجو بأعجوبة من الموت في الطائرة
A-
A+

كرة القدم

2024-01-12 | 00:15
بالفيديو - منتخب غامبيا ينجو بأعجوبة من الموت في الطائرة

بعد حصول فشل في إمدادات الأكسجين في المقصورة على متن طائرتهم

نجا المنتخب الوطني الغامبي في غضون 30 دقيقة من الموت بعد حصول فشل في إمدادات الأكسجين في المقصورة على متن طائرتهم.
وكان منتخب غامبيا، الذي يضم نجم ريكسهام جاكوب ميندي ولاعب وسط كارديف إيبو آدامز، على متن رحلة إلى ساحل العاج، المضيف لكأس الأمم الأفريقية، حين اضطرت الطائرة بعد تسع دقائق فقط من الإقلاع، إلى التحول إلى بانجول للهبوط الاضطراري مع انخفاض إمدادات الأكسجين.
وبحسب ما ورد، أغمي على العديد من اللاعبين بعد وقت قصير من الصعود إلى الطائرة، بينما ادعى لاعب مانشستر يونايتد السابق سعيدي يانكو على إنستغرام أن بعض من كانوا على متن الطائرة تُرِكوا يعانون من "صداع قوي ودوار شديد".
وكشف مدرب غامبيا توم سانتفيت أنه شعر بالموت المُحتم، فالجميع ناموا بسرعة، وروى انه رأى أحلاماً حول سير حياته، كما أنّ بعض اللاعبين لم يستيقظوا حتى بعد الهبوط، وأنه لولا قرار القبطان بالعودة بعد تسع دقائق لكانوا جميعهم ماتوا بسبب التسمم بأول أوكسيد الكربون.
وفور صعودهم إلى الطائرة سأل اللاعبون عن سبب ارتفاع الحرارة بشكل كبير، فأجابوهم أنّ مكيّفات الهواء ستعمل فور إقلاع الطائرة، لكن ذلك لم يحصل، ثم انقطع الأوكسيجين عن المقصورة، ولولا الهبوط الاضطراري لكانت وقعت الكارثة.
 
 
 
بالفيديو - منتخب غامبيا ينجو بأعجوبة من الموت في الطائرة

رياضة

كرة القدم

منتخب غامبيا

جاكوب ميندي

إيبو آدامز

العودة الى الأعلى
Aljadeed
داني ألفيس يطلب المساعدة من نيمار والأخير يلبّي
فيديو - بيتر كراوتش يسخر من البرازيليّين ويدّعي أنّه مخلوق فضائي

اقرأ ايضا في كرة القدم

بالفيديو - استقبال حاشد لزوجة ساديو ماني بعد عودتها إلى المدرسة
00:25

بالفيديو - استقبال حاشد لزوجة ساديو ماني بعد عودتها إلى المدرسة

تم الترحيب بحرارة بعائشة تامبا زوجة ساديو ماني الجديدة

00:25

بالفيديو - استقبال حاشد لزوجة ساديو ماني بعد عودتها إلى المدرسة

تم الترحيب بحرارة بعائشة تامبا زوجة ساديو ماني الجديدة

عرّافة تخرج بأغرب التّوقّعات عن الثلاثي ميسي ورونالدو ونيمار
00:23

عرّافة تخرج بأغرب التّوقّعات عن الثلاثي ميسي ورونالدو ونيمار

اجتذبت الكثير من الاهتمام بفضل الدقة في العديد من نبوءاتها

00:23

عرّافة تخرج بأغرب التّوقّعات عن الثلاثي ميسي ورونالدو ونيمار

اجتذبت الكثير من الاهتمام بفضل الدقة في العديد من نبوءاتها

داني ألفيس يطلب المساعدة من نيمار والأخير يلبّي
00:16

داني ألفيس يطلب المساعدة من نيمار والأخير يلبّي

ساعد نيمار زميله السابق ومواطنه داني ألفيس

00:16

داني ألفيس يطلب المساعدة من نيمار والأخير يلبّي

ساعد نيمار زميله السابق ومواطنه داني ألفيس

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024