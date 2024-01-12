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عرّافة تخرج بأغرب التّوقّعات عن الثلاثي ميسي ورونالدو ونيمار

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عرّافة تخرج بأغرب التّوقّعات عن الثلاثي ميسي ورونالدو ونيمار
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كرة القدم

2024-01-12 | 00:23
عرّافة تخرج بأغرب التّوقّعات عن الثلاثي ميسي ورونالدو ونيمار

اجتذبت الكثير من الاهتمام بفضل الدقة في العديد من نبوءاتها

اجتذبت ميهوني فيدينتي، الكثير من الاهتمام بفضل الدقة في العديد من نبوءاتها، وقد حولت مؤخراً انتباهها إلى كرة القدم للتوقع لكريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ونيمار.
وكان الثلاثي يعتبر على نطاق واسع أفضل ثلاثة لاعبي كرة قدم على هذا الكوكب لفترة طويلة من الزمن، فتوقعت لهم فيدينتي مسار حياتهم في العام 2024، وقالت "أحدهم، أرى ذلك، هو كريستيانو رونالدو، سيفشي سرّه، إنه رجل ثنائي الجنس، يحب النساء والرجال، لكنه يريد البوح بذلك، الآن بعد أن أصبحت جورجينا رودريغيز حاملًا، يريد أن يخبر الجميع".
وأضافت "رسالة ميسي تخبرنا أن التغييرات قادمة في الأمور التجارية الاستعراضية، ميسي سيطلّق، ونيمار سيتحدث عن إقامة علاقات مع برازيلي متحول جنسياً، وستكون مهمة للغاية في بلاده ".
من هو أو هي ميهوني؟
منذ سن مبكرة، لم يتعرف مينهوني، الذي ولد كذكر، على الجسد الذي ولد به، وبعد سنوات بدأ انتقاله إلى الأنوثة، وفي مرحلة البلوغ، قرر أخيراً أن يصبح امرأة، عندما رأى نفسه في المرآة ولم يحب نفسه كرجل، ثم خضع لثلاث عمليات جراحية ترميمية لتحقيق هدفه.

عرّافة تخرج بأغرب التّوقّعات عن الثلاثي ميسي ورونالدو ونيمار

رياضة

كرة القدم

كريستيانو رونالدو

ليونيل ميسي

نيمار

ميهوني فيدينتي

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