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بالفيديو - استقبال حاشد لزوجة ساديو ماني بعد عودتها إلى المدرسة

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بالفيديو - استقبال حاشد لزوجة ساديو ماني بعد عودتها إلى المدرسة
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كرة القدم

2024-01-12 | 00:25
بالفيديو - استقبال حاشد لزوجة ساديو ماني بعد عودتها إلى المدرسة

تم الترحيب بحرارة بعائشة تامبا زوجة ساديو ماني الجديدة

تم الترحيب بحرارة بعائشة تامبا، زوجة ساديو ماني الجديدة، عند عودتها إلى مدرستها، بعد يوم واحد فقط من عقد قرانها على لاعب كرة القدم السنغالي، إذ أنها ما زالت في سنّ الثامنة عشرة.
وتزوج نجم ليفربول السابق، البالغ من العمر 31 عاماً، من تامبا في 7 يناير - كانون الثاني في كور مسار، إحدى ضواحي العاصمة داكار، قبل ستة أيام فقط من انطلاق كأس الأمم الأفريقية.
وتم الزواج في منزل عائشة وحضرته العائلة والأصدقاء المقربون، وكشف والدها أمادو تامبا بعد ذلك أن ابنته تبلغ من العمر 18 عاماً، وأن ماني وضع عينيه عليها لأول مرة "منذ أكثر من عامين" عندما ذهبت لزيارة عائلته مع والدتها.
وأظهرت لقطات جديدة نشرتها المواقع السنغالية شهرة تامبا الجديدة حيث تلقت ترحيباً بطولياً من أقرانها عند عودتها إلى مدرستها في اليوم التالي.
ففي المقطع المنتشر، أظهرت تامبا شخصيتها الهادئة وهي تبتسم قبل أن تلوح للجمهور العاشق، حيث يبدو أن الفتاة فوجئت بالاستقبال الكبير الذي تلقته، كما أن الترحيب المقدم هو مثال على مدى ارتفاع مكانة ماني في السنغال.
 
 
 
 
بالفيديو - استقبال حاشد لزوجة ساديو ماني بعد عودتها إلى المدرسة

رياضة

كرة القدم

عائشة تامبا

ساديو ماني

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