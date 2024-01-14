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برشلونة يعرض وانتر ميامي يرفض مواجهته فما السبب؟

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برشلونة يعرض وانتر ميامي يرفض مواجهته فما السبب؟
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كرة القدم

2024-01-14 | 01:59
برشلونة يعرض وانتر ميامي يرفض مواجهته فما السبب؟

يخطط برشلونة كما في كل صيف للتوجّه إلى الولايات المتحدة الأميركية

كالعادة، يخطط نادي برشلونة، كما في كل صيف، للتوجّه إلى الولايات المتحدة الأميركية، لخوض مباريات وديّة تحضيريّة للموسم الجديد، ولم يحدّد النادي الكتالوني تاريخ رحلته، لكن من المتوقّع أن تكون بعد عودة لاعبيه المشاركين في بطولتي كأس أمم أوروبا وكوبا أميركا.
ويحسب ما كشفت موندو ديبورتيفو، فقد أرسلت إدارة النادي الكاتالوني عرضاً من أجل خوض مباراة ودية ضد إنتر ميامي، لكن النادي الأميركي رفضه بحجة مشاركته في كأس الدوريات التي تمتد من 26 تموز - يوليو حتى 25 آب - أغسطس.
رفض إنتر ميامي مواجهة برشلونة، يعني أنّ جمهور وإدارة النادي الكاتالوني لن يحقّقوا أمنيتهم برؤية المواجهة بين ليونيل ميسي وزملائه سيرجيو بوسكيتس ولويس سواريز وجورددي ألبا من جهة وفريقهم السابق من جهة ثانية. 
وكان نادي برشلونة قد أعرب عن رغبته في تكريم أسطورته وهدافه التاريخي ميسي، حيث كان هناك حديث عن افتتاح الكامب نو الجديد بعد الانتهاء من تأهيله بحضوره، وغيرها من السيناريوهات، لكن حتى الآن لم يتم تحديد موعد لم الشمل، أو إذا كان سيتم فعلًا.

برشلونة يعرض وانتر ميامي يرفض مواجهته فما السبب؟

رياضة

كرة القدم

برشلونة

إنتر ميامي

ليونيل ميسي

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