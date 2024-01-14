"شيء غامص"... هكذا برر المدرب الشهير أداء فريقه المتواضع

كشف ماوريسيو بوكيتينو أن حادثة غامضة "أثرت على" تشيلسي قبل مواجهة فولهام ... وفاز "البلوز" على منافسيهم في غرب لندن (1-0) في ستامفورد بريدج، بفضل ركلة جزاء من كول بالمر.وعلى الرغم من حصوله على ثلاث نقاط وصعوده إلى المركز الثامن في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، لم يكن تشيلسي في أفضل حالاته، وكافح فريق بوكيتينو لخلق الفرص، وسجل بالمر الركلة ليرفع رصيده إلى تسعة أهداف في 17 مباراة في الدوري هذا الموسم.واعترف بوكيتينو بأن الفريق تأثر خلال المباراة حيث "حدث شيء ما" قبل انطلاقها، وقال "الشوط الأول لم يكن كما توقعناه، حدث شيء قبل المباراة لا يمكنني تفسيره، لكنه أثر على الفريق، إنه ليس شيئاً كبيراً، بل بعض التفاصيل الصغيرة التي تؤثر أحياناً، ولكن ليس من المهم بالنسبة للمشجعين معرفته".