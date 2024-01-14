هل يُكمل كوتينيو رباعي برشلونة في انتر ميامي؟

يريد ليونيل ميسي بناء فريق يمكنه التنافس في الموسم المقبل

يريد ليونيل ميسي بناء فريق يمكنه التنافس في الموسم المقبل في الدوري الأميركي لكرة القدم، ولهذه الغاية يفتتح إنتر ميامي عامه الكروي بجولة وبعض المباريات الودية من أجل تقييم التطور قبل بدء روزنامته لهذا العام.

ويعتزم الفريق تعزيز موقفه، وبعد وصول لويس سواريز الى جانب كل من جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس وميسي بالطبع، يفكر النادي الأميركي بضم البرازيلي كوتينيو، الذي سيكون حضوره إضافة كبيرة للفريق.

وفي أوائل كانون الثاني - يناير 2018، انتقل البرازيلي من ليفربول إلى برشلونة في أغلى صفقة في تاريخ النادي الكاتالوني، لكن مسيرته لم تكن كما يجب، ويبحث أستون فيلا، الذي يمتلك حقوقه حاليا، عن نادٍ لمستقبله، حيث يلعب حالياً على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم في الدحيل القطري.

ووفقًا لـMLS Multiplex، وهو موقع متخصص في الدوري الأمريكي لكرة القدم، بدأ أستون فيلا بالفعل محادثات مع العديد من الأندية في الولايات المتحدة لإبرام عقد إعارة جديد، وذكر أن الفريق الإنجليزي منفتح أيضاً على فكرة البيع.

وعلى الرغم من أنه يسعى للحصول على عرض مماثل لمبلغ الـ20 مليون يورو التي دفعها قبل عامين، يواصل إنتر ميامي خطته المتمثلة في بناء فريق تنافسي للموسم المقبل، ويبدو أنّه بدأ بالتفكير بكوتينيو لتعزيز خط وسطه.



