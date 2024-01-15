كيف علقّت عائشة تامبا على زواجها من ساديو ماني؟

تحدثت علنا لأول مرة عن زواجها من مهاجم النصر السعودي

علّقت عائشة تامبا، البالغة 18 عاماً، زوجة ساديو ماني، على زواجها من نجم ليفربول السابق، الذي ارتبطت به في وقت سابق من هذا الشهر، قبل أن يغادر اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً لقيادة منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية

تامبا، وهي ما زالت طالبة، تحدثت علنا لأول مرة عن زواجها من مهاجم النصر السعودي، حيث قالت بأن أموال ماني ليست شيئاً تهتم به.

وفي حديثها إلى صحيفة ديلي ميل قالت "أتطلع إلى حياتي الجديدة وأعلم أنها ستكون مختلفة تماما، لكنني لا أشعر بأي ضغط لأن شهرة ساديو وماله لن يغيراني، هذا ليس ما يهمني، سأبقى شخصا متواضعا وملتزمة بإيماني".

وأضافت أن الشهرة الجديدة ليست شيئا اعتادت عليه، وقالت "لست معتادة على الاهتمام بي كثيرا لأننا عائلة عادية جدا، لا نحب التباهي والتحدث عن حياتنا الشخصية، وأنا شخص متواضع للغاية، هكذا نشأت، ولن يكون هناك شيء مختلف لمجرد هذا الزواج، ويشرفني جدا أن أكون الآن السيدة ماني".

وعقد الزوجان قرانهما يوم السبت الماضي في السابع من كانون الثاني - يناير في ضاحية العاصمة السنغالية داكار، في حفل حضره زملاء اللاعب.

وأمضى ماني ست سنوات مع ليفربول، حيث زرع مكانة أسطورية في أنفيلد، إذ ساعد النادي على الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا السادس وأول لقب له في الدوري الإنجليزي الممتاز.



