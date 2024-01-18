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خليل خميس نجماً في دايلي ميل البريطانية

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خليل خميس نجماً في دايلي ميل البريطانية
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كرة القدم

2024-01-18 | 02:32
خليل خميس نجماً في دايلي ميل البريطانية

حاول إبعاد الكرة بقدمه لكنه أصاب عن طريق الخطأ منافسه

كتبت صحيفة دايلي ميل البريطانية عن "لاعب لبناني تمكّن من الإفلات من بطاقة حمراء بعد لقطة مجنونة في كأس آسيا". 
واللاعب المقصود، هو نجم المنتخب وقلب الدفاع خليل خميس، البالغ من العمر 29 عاماً، الذي حاول إبعاد الكرة بقدمه، لكنه أصاب عن طريق الخطأ منافسه داي واي تسون في وجهه، خلال المباراة التي انتهت امس الاربعاء الى التعادل السلبي مع الصين في دور المجموعات من مسابقة كأس آسيا.
وبينما يطالب لاعبو الصين باحتساب خطأ، أطلق الحكم صافرته للإشارة إلى وجود تسلل قبل أن يرتكب خميس "هفوته"، ولم يتم منح أي خطأ ولم يتم منح أي بطاقة، لأنّ التّسلل وقع قبل ارتكاب الخطأ.
 
خليل خميس نجماً في دايلي ميل البريطانية

رياضة

كرة القدم

خليل خميس

منتخب لبنان

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