ما هو الطلب الذي قدّمه دانييلي دي روسي لتدريب روما؟

تحدّثت أخبار صحفية عن أنّ دانييلي دي روسي كان حريصاً جداً على أن يصبح مدرباً لروما، وهو قدّم "طلباً واحداً" فقط قبل توقيع العقد.وشارك أسطورة النادي في أكثر من 600 مباراة في خط وسط روما بين عامي 2001 و2019، فبعد انضمامه إلى أكاديمية النادي في العام 2000، أصبح قائداً للفريق وفاز بكأس إيطاليا مرتين، قبل مغادرته إلى بوكا جونيورز.لدى دي روسي خبرة تدريبية محدودة بعد أن عمل مع الاتحاد الإيطالي وفريق سبال في دوري الدرجة الثانية، الذي أقاله قبل عام.ولكن، يبدو أنه كان على استعداد لفعل أي شيء للحصول على وظيفة أحلامه في روما، إذ كان دي روسي متحمساً جداً للتوقيع على العقد لدرجة أنه لم تكن هناك شروط لقبوله بخلاف المكافأة في حالة تأهل النادي لدوري أبطال أوروبا.وفي حديثه عن انضمامه إلى النادي كمدرب، قال "الشعور بالقدرة على الجلوس على مقاعد البدلاء لا يوصف، الجميع يعرف ما هو روما بالنسبة لي، لكن العمل الذي ينتظرنا كبير وليس لدينا وقت ولا خيار، وأن نكون قادرين على المنافسة والقتال من أجل أهدافنا ومحاولة تحقيقها هي الأولويات الوحيدة".