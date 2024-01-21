فيديو - دعت مدرّب النادي لحضور الزفاف بطريقة غريبة

قالت السيدة أنّها تحمل بطاقة الدعوة وتريد تسليمها الى مدرب النادي

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمشجعة لنادي برينتفورد، وهي تحمل قطعة كرتون كُتب عليها "توماس فراك، دعوة إلى زفافنا، 18 آب - أغسطس 2024".

وقالت السيدة أنّها تحمل بطاقة الدعوة وتريد تسليمها الى مدرب النادي الذي تشجع، وتتمنى لو أنه يستطيع الحضور.

ولاقى الفيديو ترحيباً واسعاً على المنصات، وأشاد المتابعون بخطوتها التي رأوا أنها تعبّر عن مدى عشقها للنادي الذي يحتل المركز 14 بعد 20 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتنتظره مباراة ضد توتنهام يوم الأربعاء المقبل، بعد أن فاز على نوتنغهام فورست يوم السبت بنتيجة (3-2).