فيديو - الاسطورة رونالدو وأجمل لاعبة كرة قدم في العالم معاً

روّج الثنائي للعملات المشفرة Binance

شاركت آنا ماريا ماركوفيتش، التي يعتبرها الكثيرون أجمل لاعبة كرة قدم في العالم، مقطع فيديو على انستغرام وتويتر، جمعها مع كريستيانو رونالدو، حيث روّج الثنائي للعملات المشفرة (Binance)، من خلال قيامهما بأداء احتفال وهمي بالهدف، بأسلوب "الدون" قبل تبادل العناق.

وبالكاد استطاعت الفتاة البالغة من العمر 24 عاماً، احتواء حماسها، بعد تلك اللحظة مع أحد عظماء اللعبة على الإطلاق، فنشرت إلى جانب الفيديو "لا أستطيع أن أصدق ذلك! SIIIMMM @cristiano @binance".

وفيما يرتاح رونالدو، 38 عاماً، بسبب توقف دوري المحترفين السعودي، تتعافى ماركوفيتش، التي تلعب لنادي جراسهوبرز زيورخ السويسري، من إصابة طويلة الأمد.