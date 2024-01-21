فيديو - قصة محرز وتايلور في وثائقي بعنوان "متزوج من اللعبة"

كان لدى رياض محرز رد واضح من خمس كلمات فقط على زوجته عندما أخبرها أنهما سينتقلان إلى المملكة العربية السعودية الصيف الماضي.فبعد خمس سنوات في مانشستر سيتي، وتسع سنوات قضاها في كرة القدم الإنجليزية، انضم محرز في الصيف الماضي إلى الأهلي السعودي مقابل 30 مليون جنيه إسترليني ، ليصبح واحداً من العديد من نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز الذين توجهوا إلى الشرق الأوسط لتوقيع عقد مربح.ولكن، لم تكن تايلور وارد، زوجة محرز راضية عن هذه الخطوة، بعد أن أخبرها الجزائري عبر الهاتف أنهم سيبتعدون عن عائلتها.كان ذلك حكاية وثائقي جديد من أمازون برايم بعنوان "متزوج من اللعبة"، يتعمق في حياة زوجات وصديقات لاعبي كرة القدم الحاليين والسابقين في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومنهم إيلكاي جوندوجان، جيمس تاركوفسكي، مات تيرنر، جورجينيو ومحرز.أظهر أحد المشاهد الرئيسية في الوثائقي المكون من ستة أجزاء رد فعل "خطيبة" محرز، وهي تستعد لتنتقل هي وابنتهما ميلا البالغة من العمر 18 شهراً إلى محيط جديد، بعيداً عن منزل العائلة في شيشاير، بينما تحاول التخطيط لحفل زفافها.وشوهدت تايلور وهي تبكي وتكشف "اتصل بي رياض وأخبرني بشكل أساسي أننا ننتقل إلى السعودية"، لترد عليه قائلة "سأجلس في المنزل بمفردي"، فأجابها رياض بصراحة "هذا جزء من اللعبة عزيزتي".وفي وقت انتقال محرز، كتبت تايلور على انستغرام "المنزل ليس دائمًا مكاناً، بل هو الأشخاص الذين يشاركونك إياه .. متحمسة لمغامرتنا التالية معاً ولا أصدق أننا سنغادر مانشستر كعائلة صغيرة ... كانت السنوات القليلة الماضية من المفضلة لديّ وسأعتز بتلك الذكريات إلى الأبد".وأضافت "المحطة التالية .. المملكة العربية السعودية .."، ويبدو أن وسائل التواصل الاجتماعي لا تروي القصة كاملة لأنها كافحت في البداية مع هذه الخطوة، والآن يبدو أن محرز يحب الحياة في الأهلي حيث لعب كل مباراة في الدوري، مسجّلًا ثمانية أهداف وصانعا سبعة أخرى في 19 مباراة.