فيديو - جوزيه مورينيو في برشلونة !!

أعلن نادي روما يوم الثلاثاء الماضي عن إقالة جوزيه مورينيو

أعلن نادي روما يوم الثلاثاء الماضي عن إقالة جوزيه مورينيو كمدرب للفريق، حيث اتخذ مجلس الإدارة هذا القرار الجذري بسبب الوضع السيئ للفريق الإيطالي.

ومع ارتباط اسم المدرب في الأيام الأخيرة بالمملكة العربية السعودية، ثم نفي ذلك تماماً، رصدت عدسة برنامج "شيرنيجيتو" الاسباني، مورينيو وهو يصل الى مدينة برشلونة، في الوقت الذي تحدثت فيه بعض وسائل الاعلام عن قيام وكيله بعرضه على النادي الكاتالوني.

وتلقى مورينيو أسئلة الصحفيين باصرار عن مستقبله، لكنه لم يدل بأي تصريح، ورفض الفني الإجابة على جميع الأسئلة.

الآن، يبقى أن نرى ما سيكون مصير "مو"، وقد أعلنت صحيفة "التايمز" أن البرتغالي سيعقد اجتماعا هذا الأسبوع مع رئيس نادي نابولي، دي لورينتيس، فيما لا تزال المملكة العربية السعودية في مرماه.