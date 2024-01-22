فيديو - النجم المغربي الشاب مطلوب في أتليتكو مدريد

في فريق المدرب دييغو سيميوني، هناك العديد من اللاعبين في طريقهم للرحيل، وبدأ النادي يخطط لانتداب عناصر جدد، وأفاد ديفيد ميدينا في صحيفة ماركا أن المدير الرياضي أنريا بيرتا، حدّد الهدف المثالي بلاعب في وسط الملعب لمساعدة كوكي، الذي يقع تحت ضغط كبير، بسبب مشاركاته الكثيرة.ويستهدف أتليتكو مدريد اللاعب بلال الخنوس، الدولي المغربي المولود في بلجيكا، البالغ من العمر 19 عاماً، والذي يلعب مع جينك، ويشارك حالياً في كأس الأمم الأفريقية، ولديه إمكانات هائلة، وقد تم ترشيحه لجائزة "أفضل لاعب شاب أفريقي" في تشرين الثاني - نوفمبر الماضي.وإذا تمكن أتلتيكو من إنهاء هذا التوقيع قبل نهاية كانون الثاني - يناير، فسيكون ذلك بمثابة مساهمة جدية في محاولات سيميوني لإضافة لقب آخر لخزائن النادي هذا الموسم.