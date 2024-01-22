فيديو - لاعبو السلفادور يحتفلون بقميص ميسي وتوقيع سواريز

بعد المباراة الوديّة التي انتهت بتعادل منتخب السلفادور مع ضيفه انتر ميامي

انتشرت على بعض وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للاعبي منتخب السلفادور وهم يحتفلون بالحصول على قميص النجم الارجنتيني ليونيل ميسي والنجم الاوروغوياني لويس سواريز أو توقيع أحدهما على الأقل.

وحصل ذلك بعد المباراة الوديّة التي انتهت يوم التاسع عشر من الشهر الجاري بتعادل منتخب السلفادور مع ضيفه انتر ميامي، حيث شارك رباعي برشلونة السابق للمرة الاولى معاً في صفوف الفريق الاميركي، ونقصد هنا ميسي وسواريز وجوردي البا وسيرجيو بوسكيتس.



