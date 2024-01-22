كايل ووكر خدع زوجته وعشيقته .. بعلاقة ثالثة !!

خدع كايل ووكر زوجته آني وعشيقته لورين جودمان معاً

خدع كايل ووكر زوجته آني وعشيقته لورين جودمان معاً، اذ يبدو أنه كان على علاقة بامرأة ثالثة، ما زالت مجهولة الهوية.

ويقال أنّ اللاعب الإنجليزي والأب لستة أطفال، ناقش فكرة إنجاب الأطفال مع حبيبته السرية، التي التقى بها في ناد في كانون الثاني - يناير 2019، قبل أربعة أشهر من انفصاله لفترة وجيزة عن زوجته آني كيلنر، وقد استمرت العلاقة بهذه العشيقة حتى أيلول - سبتمبر 2021.

وجمعت علاقة قصيرة في العام 2019 بين كايل وعارضة الأزياء والمؤثرة لورين جودمان التي أنجبت طفلها الأول منه، كايرو، في نيسان - أبريل 2020.

بعدها، تصالح كايل وآني، وتزوجا في العام 2022، ولديهما الآن ثلاثة أولاد، لكنها ولورين العشيقة كانتا تجهلان أمر العشيقة الثالثة.



