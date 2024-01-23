الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

هكذا ستكون تكاليف مشاهدة دوري السوبر الأوروبي

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
هكذا ستكون تكاليف مشاهدة دوري السوبر الأوروبي
A-
A+

كرة القدم

2024-01-23 | 06:07
هكذا ستكون تكاليف مشاهدة دوري السوبر الأوروبي

20 نادياً على استعداد للانضمام إلى المشروع الانفصالي عن الاتحاد الأوروبي

اكدت شخصية بارزة ضليعة بدوري السوبر الأوروبي المُقترح، إن 20 نادياً على استعداد للانضمام إلى المشروع الانفصالي عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وكشفت عن المبلغ الذي سيتعين على المشجعين دفعه للمشاهدة.
وتم إحياء مشروع دوري السوبر في أواخر العام الماضي بعد إطلاقه الأوليّ في العام 2021 حين أعلن 12 نادياً عن نيتهم الانضمام إليه، ثم تراجع تسعة منهم، وهم مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي وأرسنال وتوتنهام هوتسبير وليفربول وميلان وإنتر ميلان وأتلتيكو مدريد، بسبب ضغوط هائلة من المشجعين وتهديدات من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والفيفا والدوريات المحلية، ليبقى ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس منفردين.
وبعد عامين ونصف، قضت محكمة العدل الأوروبية بأن فيفا ويويفا انتهكا قانون الاتحاد الأوروبي من خلال منع تشكيل دوري السوبر المنافس، ومع عدم وجود حواجز قانونية في الطريق، أعادت A22 Sports Management، المجموعة التي تقف وراء المشروع، إطلاق الفكرة، وكشف أنس لاغري، المؤسس المشارك، أن 20 نادياً على استعداد للانضمام، حتى لو لم يقولوا ذلك علناً.
وفي مقابلة مع Ouest-France، قال لاغري أنه لا يريد تسمية الأندية لأنه لا يريد فضحها، لكن منذ 21 كانون الأول - ديسمبر، تاريخ حكم محكمة العدل الأوروبية، تم التواصل مع حوالي خمسين نادياً، وابدت عشرين منها حماسها للمشروع، وهو عدد كافي لبدء المسابقة. 
وتابع لاغري أن مباريات دوري السوبر ستكون مجانية للعرض، ومقابل نحو 10 يورو شهرياً لخدمة الاشتراك الخالية من الإعلانات.
وتساءل لاغري لماذا يدفع المشجعون 40 أو 50 أو 60 أو 170 يورو شهرياً، كما هو الحال في إسبانيا، ليتمكنوا من مشاهدة كرة القدم بينما يمكنهم القيام بذلك مجاناً؟.

هكذا ستكون تكاليف مشاهدة دوري السوبر الأوروبي

رياضة

كرة القدم

دوري السوبر الأوروبي

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

برشلونة

ريال مدريد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
إليكم مقارنة كاملة ودقيقة بين مورينيو وجوارديولا فمن الأفضل؟
المقاومة الإسلامية في ⁧‫#العراق‬⁩: هاجمنا بالطيران المسير ميناء أسدود

اقرأ ايضا في كرة القدم

مشجعة كرة القدم الأكثر جاذبية تستخدم صورها المثيرة لمساعدة الأمهات
06:15

مشجعة كرة القدم الأكثر جاذبية تستخدم صورها المثيرة لمساعدة الأمهات

مشجعة كرة القدم الأكثر جاذبية في أستون فيلا

06:15

مشجعة كرة القدم الأكثر جاذبية تستخدم صورها المثيرة لمساعدة الأمهات

مشجعة كرة القدم الأكثر جاذبية في أستون فيلا

صورة - إعلامية إنجليزية تتلقى أغرب رسالة جنسيّة !
06:14

صورة - إعلامية إنجليزية تتلقى أغرب رسالة جنسيّة !

شاركت الاعلامية في (BBC Sport) الطلب الجنسي الذي تلقته عبر رسالة

06:14

صورة - إعلامية إنجليزية تتلقى أغرب رسالة جنسيّة !

شاركت الاعلامية في (BBC Sport) الطلب الجنسي الذي تلقته عبر رسالة

أغرب إعداد .. وضع لاعبيه في البرد والظلام في المرتفعات الاسكتلندية
06:13

أغرب إعداد .. وضع لاعبيه في البرد والظلام في المرتفعات الاسكتلندية

أمضى لاعبوه ثلاثة أيام في البرد والظلام في المرتفعات الاسكتلندية

06:13

أغرب إعداد .. وضع لاعبيه في البرد والظلام في المرتفعات الاسكتلندية

أمضى لاعبوه ثلاثة أيام في البرد والظلام في المرتفعات الاسكتلندية

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024