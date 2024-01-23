هكذا ستكون تكاليف مشاهدة دوري السوبر الأوروبي

20 نادياً على استعداد للانضمام إلى المشروع الانفصالي عن الاتحاد الأوروبي

اكدت شخصية بارزة ضليعة بدوري السوبر الأوروبي المُقترح، إن 20 نادياً على استعداد للانضمام إلى المشروع الانفصالي عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وكشفت عن المبلغ الذي سيتعين على المشجعين دفعه للمشاهدة.

وتم إحياء مشروع دوري السوبر في أواخر العام الماضي بعد إطلاقه الأوليّ في العام 2021 حين أعلن 12 نادياً عن نيتهم الانضمام إليه، ثم تراجع تسعة منهم، وهم مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي وأرسنال وتوتنهام هوتسبير وليفربول وميلان وإنتر ميلان وأتلتيكو مدريد، بسبب ضغوط هائلة من المشجعين وتهديدات من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والفيفا والدوريات المحلية، ليبقى ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس منفردين.

وبعد عامين ونصف، قضت محكمة العدل الأوروبية بأن فيفا ويويفا انتهكا قانون الاتحاد الأوروبي من خلال منع تشكيل دوري السوبر المنافس، ومع عدم وجود حواجز قانونية في الطريق، أعادت A22 Sports Management، المجموعة التي تقف وراء المشروع، إطلاق الفكرة، وكشف أنس لاغري، المؤسس المشارك، أن 20 نادياً على استعداد للانضمام، حتى لو لم يقولوا ذلك علناً.

وفي مقابلة مع Ouest-France، قال لاغري أنه لا يريد تسمية الأندية لأنه لا يريد فضحها، لكن منذ 21 كانون الأول - ديسمبر، تاريخ حكم محكمة العدل الأوروبية، تم التواصل مع حوالي خمسين نادياً، وابدت عشرين منها حماسها للمشروع، وهو عدد كافي لبدء المسابقة.

وتابع لاغري أن مباريات دوري السوبر ستكون مجانية للعرض، ومقابل نحو 10 يورو شهرياً لخدمة الاشتراك الخالية من الإعلانات.

وتساءل لاغري لماذا يدفع المشجعون 40 أو 50 أو 60 أو 170 يورو شهرياً، كما هو الحال في إسبانيا، ليتمكنوا من مشاهدة كرة القدم بينما يمكنهم القيام بذلك مجاناً؟.



