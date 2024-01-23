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إليكم مقارنة كاملة ودقيقة بين مورينيو وجوارديولا فمن الأفضل؟

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إليكم مقارنة كاملة ودقيقة بين مورينيو وجوارديولا فمن الأفضل؟
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كرة القدم

2024-01-23 | 06:10
إليكم مقارنة كاملة ودقيقة بين مورينيو وجوارديولا فمن الأفضل؟

مورينيو وجوارديولا هما من أعظم المدربين في كل العصور

جوزيه مورينيو وبيب جوارديولا هما بلا شك من أعظم المدربين في كل العصور، ولكن ماذا عن أرقامهما عند مقارنتهما؟.
أدار المدربان الكبيران أكثر من ألفي مباراة، وحصل كل منهما على عدد لا يحصى من الجوائز على مر السنين، وقد تواجها في 24 مناسبة، ففاز المدرب الإسباني في 12 وتعادلا في ست وخسر سبع مباريات.
لكن هذا لا يعني أن مورينيو لم يتفوق على نظيره على مر السنين، حيث يتبادر إلى الأذهان انتصاره على جوارديولا في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2009-10 مع إنتر ميلان.
كان التنافس بينهما هو الأكثر شراسة في الفترة من 2010 إلى 2012 عندما كان كل منهما يدرّب في الدوري الإسباني، ثم واصل جوارديولا تألّقه في إنجلترا مع مانشستر سيتي حيث يخوض الآن موسمه الثامن في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما لايميل مورينيو إلى البقاء في مكان واحد لفترة طويلة، وهو فقد مؤخرًا مركزه في روما، بعد سلسلة غير متسقة من النتائج مع الفريق الإيطالي.
عند مقارنة سجليهما، فإن جوارديولا هو الذي يتمتع بميزة طفيفة على مورينيو، عندما يتعلق الأمر بنسبة الفوز والأهداف في كل مباراة والألقاب التي فاز بها، دون أن ننسى أنّ كلا المدربين عملا في ظل ظروف مختلفة في كل ناد من أنديتهما.
 
مورينيو 
فاز في ٢٦ لقبا، ولعب 1133 مباراة، فاز في 701، تعادل في 236 وخسر 196.
حقق ما معدّله 2.06 نقطة في كل مباراة، وبنسبة فوز بلغت 61.87٪ وسجّلت الفرق التي أدارها 2163 هدفاً واستقبلت 994، وبلغت نسبة الأهداف المسجلة لكل مباراة 1.91 والمتلقاة 0.87.
 
جوارديولا 
فاز في ٣٨ لقباً، ولعب 895 مباراة، فاز في650، تعادل في 138 وخسر 107، وحقق ما معدّله 2.33 نقطة في كل مباراة، بنسبة فوز بلغت 72.63٪ وسجّلت الفرق التي أدارها ٢٢٠٨ هدفاً واستقبلت ٦٩٣، وبلغت نسبة الأهداف المسجلة لكل مباراة ٢،٤٧ والمتلقاة ٠،٧٧.

 
إليكم مقارنة كاملة ودقيقة بين مورينيو وجوارديولا فمن الأفضل؟

رياضة

كرة القدم

مورينيو

جوارديولا

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