الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

"نظارات ضوء النهار" ابتكار يستخدمه وولفرهامبتون فما هو؟

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
&quot;نظارات ضوء النهار&quot; ابتكار يستخدمه وولفرهامبتون فما هو؟
A-
A+

كرة القدم

2024-01-24 | 00:04
"نظارات ضوء النهار" ابتكار يستخدمه وولفرهامبتون فما هو؟

لم يخسر فريق المدرب جاري أونيل في ست مباريات في جميع المسابقات

لم يخسر فريق المدرب جاري أونيل في ست مباريات في جميع المسابقات، وعلى الرغم من أنه قد لا يُعطى الفضل في تلك النتائج، إلا أن الفريق الطبي للنادي يستخدم طريقة غير عادية لإبقاء اللاعبين في حالة تأهب دائمة.

وفي الواقع، من المفهوم أن وولفرهامبتون بدأ هذه التجربة لأول مرة خلال فترة تولي نونو إسبيريتو سانتو المسؤولية، ولكن تم الكشف عنها الآن فقط، حيث يواصل النادي البحث عن أي ميزة صغيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يزداد تنافسية.

ويوضح أونيل "هذا الخيار قام به الفريق الطبي وموظفو اللياقة البدنية، وأعتقد أنهم يطلق عليه اسم نظارات ضوء النهار، ومن الواضح أنه لا يوجد الكثير من ضوء النهار في الوقت الحالي وخاصة في الألعاب المسائية، حين يبدأ جسمك بشكل طبيعي في الشعور بأن الوقت قد حان للاستعداد للنوم".

وأضاف "نحن بحاجة إلى أن نكون في حالة تأهب تام، ولذلك يستخدمون هذه النظارات لمحاولة مساعدة اللاعبين في أن يكونوا في حالة تأهب واستعداد، وهناك نوع من الفوائد الصحية التي أعتقد أنها تتعرض لمزيد من ضوء النهار".

عندما سئل عن موعد استخدام اللاعبين لها، أضاف أونيل "خلال وجبة الإفطار في معظم الأيام، يضعونها لفترة زمنية محددة، تتراوح من 20 الى 30 دقيقة، ثم للمباريات المسائية، فقط لإعلام الجسم أنه لم يحن الوقت للنوم بعد".

"نظارات ضوء النهار" ابتكار يستخدمه وولفرهامبتون فما هو؟

رياضة

كرة القدم

جاري أونيل

وولفرهامبتون

العودة الى الأعلى
Aljadeed
امرأة تُطالب باستخراج جثة الراحل بيليه فما هو السبب؟
فيديو - اندريك يقود البرازيل الى الانتصار

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - الجدّة فاردا تُذهل الجميع وتمارس الكرة في سنّ الـ90 ​
00:14

فيديو - الجدّة فاردا تُذهل الجميع وتمارس الكرة في سنّ الـ90 ​

تقوم بلعب كرة القدم مع فتيان صغار السنّ

00:14

فيديو - الجدّة فاردا تُذهل الجميع وتمارس الكرة في سنّ الـ90 ​

تقوم بلعب كرة القدم مع فتيان صغار السنّ

هل يتمكن برشلونة من تثبيت التعاقد مع فيليكس وكانسيلو؟
00:13

هل يتمكن برشلونة من تثبيت التعاقد مع فيليكس وكانسيلو؟

برشلونة يركّز على الصفقات التي سيقوم بها خلال الصيف

00:13

هل يتمكن برشلونة من تثبيت التعاقد مع فيليكس وكانسيلو؟

برشلونة يركّز على الصفقات التي سيقوم بها خلال الصيف

ماذا يحدث في غرفة ملابس برشلونة .. إليكم التفاصيل؟
00:10

ماذا يحدث في غرفة ملابس برشلونة .. إليكم التفاصيل؟

لا يتطلب الأمر عبقرياً لمعرفة أنّ غرفة ملابس برشلونة تشهد الكثبر من التوتر

00:10

ماذا يحدث في غرفة ملابس برشلونة .. إليكم التفاصيل؟

لا يتطلب الأمر عبقرياً لمعرفة أنّ غرفة ملابس برشلونة تشهد الكثبر من التوتر

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024