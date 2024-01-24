"نظارات ضوء النهار" ابتكار يستخدمه وولفرهامبتون فما هو؟

لم يخسر فريق المدرب جاري أونيل في ست مباريات في جميع المسابقات، وعلى الرغم من أنه قد لا يُعطى الفضل في تلك النتائج، إلا أن الفريق الطبي للنادي يستخدم طريقة غير عادية لإبقاء اللاعبين في حالة تأهب دائمة.

وفي الواقع، من المفهوم أن وولفرهامبتون بدأ هذه التجربة لأول مرة خلال فترة تولي نونو إسبيريتو سانتو المسؤولية، ولكن تم الكشف عنها الآن فقط، حيث يواصل النادي البحث عن أي ميزة صغيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يزداد تنافسية.

ويوضح أونيل "هذا الخيار قام به الفريق الطبي وموظفو اللياقة البدنية، وأعتقد أنهم يطلق عليه اسم نظارات ضوء النهار، ومن الواضح أنه لا يوجد الكثير من ضوء النهار في الوقت الحالي وخاصة في الألعاب المسائية، حين يبدأ جسمك بشكل طبيعي في الشعور بأن الوقت قد حان للاستعداد للنوم".

وأضاف "نحن بحاجة إلى أن نكون في حالة تأهب تام، ولذلك يستخدمون هذه النظارات لمحاولة مساعدة اللاعبين في أن يكونوا في حالة تأهب واستعداد، وهناك نوع من الفوائد الصحية التي أعتقد أنها تتعرض لمزيد من ضوء النهار".

عندما سئل عن موعد استخدام اللاعبين لها، أضاف أونيل "خلال وجبة الإفطار في معظم الأيام، يضعونها لفترة زمنية محددة، تتراوح من 20 الى 30 دقيقة، ثم للمباريات المسائية، فقط لإعلام الجسم أنه لم يحن الوقت للنوم بعد".