امرأة تُطالب باستخراج جثة الراحل بيليه فما هو السبب؟

طالبت امرأة تدّعي أنها الابنة السرية لأسطورة كرة القدم بيليه، باستخراج جثته، وأمرت ماريا دو سوكورو أزيفيدو، البالغة 60 عاماً، محامياً باتخاذ هذه الخطوة بعد نحو خمس سنوات من قيامها برفع دعوى أبوّة لأول مرة.

وكان بيليه، الذي توفي عن عمر يناهز 82 عاماً في 29 كانون الأول - ديسمبر 2022، تحدث في وصيته عن احتمال إنجابه ولداً آخر، وهو الذي تزوج ثلاث مرات ولديه رسمياً سبعة أبناء، على الرغم من أن أحدهم ابنة ربيبة.

ووافق اثنان من أبنائه، إدينهو ناسيمنتو وفلافيا كريستينا، على اختبارات الحمض النووي بعد قراءة وصية والدهما في البرازيل، لمعرفة إذا كانت "المدعية" فعلًا أختهما.

ونقلاً عن ماركوس فرناندو دوس سانتوس سوزا، محامي ماريا دو سوكورو أزيفيدو، فقد قال إن الاختبارات الأولية التي أجروها جاءت سلبية، لكن اختبار الحمض النووي لموكلته عاد مع "احتمالات عالية" لوجود صلة دم.

وأضاف دوس سانتوس سوزا إنه ليس لديهم الآن "خيار" سوى طلب استخراج جثة بيليه "لحل الوضع"، وقالت ماريا، التي تنحدر من ولاية بياوي في شمال شرق البرازيل، إنها قررت أولًا إجراء اختبار الحمض النووي في عام 2019 عندما كانت تعمل كخادمة في ساو باولو.

وترك بيليه 30٪ من ممتلكاته لأرملته، زوجته الثالثة ماريكا أوكي، مع تقسيم 60٪ أخرى بين أبنائه و10٪ لحفيديه، وقد تم تحديد صافي ثروته في وقت وفاته بحوالي 78 مليون جنيه إسترليني، وإذا انتهى الأمر بالاعتراف بماريا دو سوكورو أزيفيدو، فستكون قادرة على المطالبة بنصيبها من الثروة.

في المقابل، قال أوغستو ميجليولي، وهو محام يمثل عائلة بيليه، إن العائلة ستعترض على أي طلب لاستخراج الجثة على أساس أن اختبارات الحمض النووي التي أجريت بالفعل أظهرت أن ماريا ليست ابنة لاعب كرة القدم.