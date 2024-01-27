فيديو - اندريك يواصل التألق في تصفيات الألعاب الأولمبية

واصل اندريك تألقه في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة للألعاب الأولمبية

واصل اندريك، نجم ريال مدريد المقبل، تألقه في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة للألعاب الأولمبية - باريس 2024، اذ سجل أحد هدف البرازيل الثاني في الفوز (2-0) على كولومبيا تاركاً لزميله جون كينيدي تسجيل هدف التعزيز.

وكان اندريك سجل هدف المباراة التي انتهت الى فوز البرازيل ايضاً على بوليفيا (1-0) افتتاحاً، ليرفع السيليساو رصيده الى 6 نقاط من مباراتين خلف الاكوادور (7 من 3) في صدارة ترتيب المجموعة الاميركية الجنوبية الاولى التي تضم ايضاً فنزويلا.