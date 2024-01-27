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نادي يستأنف قرار حكم الفار وينجح بإعادة المباراة !!

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نادي يستأنف قرار حكم الفار وينجح بإعادة المباراة !!
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كرة القدم

2024-01-27 | 06:04
نادي يستأنف قرار حكم الفار وينجح بإعادة المباراة !!

نجح نادي جينك البلجيكي في الفوز باستئناف لإعادة مباراته ضد أندرلخت

نجح نادي جينك البلجيكي في الفوز باستئناف لإعادة مباراته ضد أندرلخت، بسبب خطأ من حكم الفيديو المساعد.
واستأنف فريق دوري المحترفين البلجيكي خسارته (1-2) في كانون الأول - ديسمبر ضد منافسه، إذ اعترض على النتيجة، بعد أن ألغى حكم الفيديو المساعد هدف المهاجم ييرا سور في الشوط الأول.
وجاء الهدف بعد أن تابع اللاعب الكرة الضائعة التي سددها زميله بريان هينان من علامة الجزاء، ليسجل في شباك أسطورة ليستر سيتي السابق كاسبر شمايكل، الذي تصدى للكرة واردت الى المهاجم فسجّل منها.
وأظهرت الإعادة أن اللاعب النيجيري كان بالفعل داخل منطقة الجزاء عندما سدد زميله هينان الكرة من علامة الجزاء، ما دفع بحكم الفيديو المساعد إلى توصية الحكم ناثان فيربومين بإلغاء الهدف.
ولكن، ما غفل عنه حكم الفيديو المساعد هو أن اثنين من لاعبي أندرلخت كانا قد دخلا أيضاً منطقة الجزاء، فكان على الحكم الرئيسي إعادة ركلة الجزاء، بدلاً من منح أندرلخت ركلة حرة.
نادي يستأنف قرار حكم الفار وينجح بإعادة المباراة !!

رياضة

كرة القدم

جينك

أندرلخت

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